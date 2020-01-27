Depremzedeler için saygı duruşu - Son Dakika
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Depremzedeler için saygı duruşu

6 saat önce

Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig'de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı.

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Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig'de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı. Maç öncesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.


Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Kuzeyyaka Stadyumunda Kunduspor'u ağırladı. Amatör Lig'de sezonun ilk maçı başlamadan önce, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyespor U-17 Takımı, maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan takım oldu. Maçın 35. Dakikasında Berat Ercankan'ın topu filelerle buluşturması sonucunda Kepez ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da temponun düşmediği karşılaşmada maçın 70'inci dakikasında Kundusporun kazandığı penaltı vuruşu maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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