Depremzedeler için toplanan yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için toplanan yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Depremzedeler için toplanan yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Ağrı'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Ağrı'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların talebi üzerine Türk Kızılay Ağrı Şubesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

İl merkezinin yanı sıra ilçelerdeki vatandaşlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarınında destek verdiği kampanyada elde edilen battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezleri gibi ihtiyaç malzemeleri Kızılay gönüllülerince tıra yüklendi.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun dua okumasının ardından yola çıkan yardım tırı, depremzedelere ulaştırılacak.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, kısa süre içerisinde beklediklerinden daha fazla yardım aldıklarını ve bundan dolayı herkese teşekkür etti.

Kendilerine destek veren valilik, belediye, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Kızılay Ağrı olarak ne yapalım diye düşünürken vatandaşlar bize yardım kampanyası başlattırdı. Vatandaşların tamamı 'biz ne yapabiliriz', 'oradaki kardeşlerimize ne gönderebiliriz' diyerek geldiler. Onlar kampanyayı başlattı bizlerde aracı olduk. Kumbaralarındaki paralarını getiren küçük kızlarımız vardı. Küçük çocukları düşünerek onlara çikolatalar getiren ablalarımız vardı. Çeyizindeki yatak, yorgan ve battaniyeleri depremzedelere ulaştırmamız için bize getiren kardeşlerimiz vardı."

Depremzedeler için toplanan yardım tırı yola çıktı

Malatya, Kızılay, Elazığ, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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