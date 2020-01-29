Depremzedeler için toplanan yardımlar AFAD'a teslim edildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olan Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle depremzedelerin yanında olduğunu gösterdi.



Deprem dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, devletimizin tüm birimleriyle seferber olduğunu ve büyük bir titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın kayıplarını en aza indirmek için tüm tedbirlerin ivedilikle alındığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü, aziz Türk milletinin ise fedakar ve yardımsever olduğuna vurgu yaptı.



Atatürk Üniversitesinin "Hayatın Hizmetinde" misyonuyla üzerine düşen her vazifeyi yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rektör Çomaklı, Türk halkının birbirine daha çok kenetlendiği bu günlerde, bu badirenin de kısa sürede atlatılacağını söyledi.



Elazığ ve çevre illeri etkileyen yıkıcı depremden hemen sonra Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Özer, Dr. Öğr. Üyesi Hamit Çakıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Engin Kocadağistan'ı olası riskleri inceleme ve tespit için bölgeye görevlendiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalışmaları yakından takip etti.



Elazığ'da yaptığı çalışmaları "Sismolojik Değerlendirme Raporu" haline getirerek ilgili merciler ile paylaşan Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve ilgili öğretim üyeleri, izlenimlerini ve tespitlerini yetkililere aktardı.



Ana şok ve artçıların, Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik Gözlem Ağına ait deprem istasyonları tarafından kaydedildiğini belirten merkez yetkilileri, Elazığ- Sivrice depreminin, Hiroşima'ya atılan atom bombası enerjisi ile karşılaştığında 12 atom bombasına eşit büyüklükte bir enerji açığa çıkardığını söylediler.



Ana şoktan itibaren 20'si büyüklüğü 4.0 ve üzeri olmak üzere toplamda 700'den fazla oluşan artçı depremlerin yayılımından ve Elazığ-Sivrice depreminin 60 km uzunluğunda bir fayı kırdığını aktaran yetkililer, depremin yaklaşık 500 km uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük faylarından biri olan Doğu Anadolu Fayı (Sol yönlü Doğrultu atımlı fay) üzerinde meydana geldiğini ifade ettiler.



Bu fayın 6 segmentten oluştuğunu söyleyen Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, depremin Hazar- Sincik segmentinde meydana geldiğini ve bu segmentte en son 1875 yılında 6.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini ifade ettiler.



"Acılar paylaştıkça azalır sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi"



Diğer taraftan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla Elazığ'daki depremzedeler için "Acılar Paylaştıkça Azalır" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına, Atatürk Üniversitesi personeli de önemli ölçüde destek verdi. Bu doğrultuda toplanan çok sayıda kışlık kıyafet, battaniye, oyuncak, bebek maması ve bezi depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi. - ERZURUM