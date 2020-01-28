Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı - Son Dakika

Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

6 saat önce

24 Ocak günü Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem için Sinop Belediyesince toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı, System.String[]

24 Ocak günü Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem için Sinop Belediyesince toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.


Deprem sonrası bölgede ihtiyaç tespiti yapılan eşyalar için tüm ülkede olduğu gibi Sinoplu vatandaşlar da yardım kampanyasına büyük ilgi gösterdi. Toplanan yardımlar, belediye çalışanları tarafından kolilere hazırlandı.


Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yaptığı konuşmada, "24 Ocak günü Elazığ ve civarında yaşanan deprem sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinoplu hemşehrilerimiz de yardım severlik duygusuyla duyarlılıklarını gösterdiler. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yoğun bir erzak sevki söz konusu oldu. Şu anda yeterli seviyede bakliyat, battaniye, kışlık giysi, çocuk bezi gibi malzemeyi tedarik etmiş bulunuyoruz. Belediye çalışanlarımız o malzemelerin istifiyle uğraştılar. Dileğimiz, buna benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması. Ama bu çok mümkün değil, tabi bu felaketlere karşı bir takım tedbirlerin alınmasıyla can kaybını minimize etmek mümkün. Diliyorum ki milletçe buna benzer olayları bir daha yaşamayız. Bu vesileyle tüm deprem bölgesindeki görevli vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm depremzedelere de acil sağlıklar diliyorum. 1 tır ve 1 kamyon deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı" dedi. - SİNOP

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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