Depremzedeler için yardım eden üniversiteli aşırı zorladığı belini kırdı - Son Dakika

Elazığ'da, depremzedeler için Türk Kızılay'ın gönderdiği katalitik soba ve tüpleri tırdan indirmek için saatlerce gönüllü olarak çalışan üniversiteli gencin, aşırı yüklenme nedeniyle beli kırıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için seferber olan gönüllülerden Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Polat, depremzedeler için gönderilen katalitik soba ve tüplerin boşaltılmasına yardım etmek üzere arkadaşıyla gece 23.00 sıralarında Kızılay'ın deposuna gitti.

Diğer gönülle gençlerle malzemelerin tırdan boşaltılmasına yardım eden Polat, saatler sonra sırtının ağrıdığını hissetmesine rağmen malzemeleri taşımayı sürdürdü.

Eve gittiğinde ağrılarının artması üzerine yakınlarının hastaneye götürdüğü Polat'ın tetkikleri sonucu aşırı yüklenme nedeniyle belinin kırıldığı anlaşıldı, çelik korse takıldı.

Bu fedakarlığıyla çevresindekilerin taktirini toplayan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan felaketin ardından depremzedelere yardım için gönüllü çalışan arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.

Kimin nerede neye ihtiyacı varsa birbirlerine haber verdiklerini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

"Kızılaya yardım tırları geldiği söylendi, desteğe ihtiyaçları olduğunu öğrendik, oraya gittik. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık, fakat belimi biraz zorladı herhalde farkında olmadım. Sabah eve geldikten sonra ağrılarım artınca hastaneye gitmem gerekti. MR ve tomografi çekildi, belimde kırık olduğunu öğrendim."

"Zorda kalanların yardımına koşmak insanlık görevimiz"

Polat, "Zorda kalanların yardımına koşmak insanlık görevimiz. Belimin kırılmasından dolayı üzüntü duymadım. Üzüldüğüm tek nokta yardıma devam edememem." diye konuştu.

Doktorun tedavi süresince ağır kaldıramayacağını, 2 ay gibi süre daha dikkatli olması gerektiğinin ilettiğini anlatan Polat, "Yardıma devam edemeyince üzüldüm. Sabah toplanma yerlerimiz belliydi ama arkadaşlar devam ediyor, çok şükür. Zorda kalanların yardımına koşmak insanlık görevimiz." ifadelerini kullandı.

Ağrılarına rağmen işi bitirdi

Polat'ın arkadaşı tıp fakültesi öğrencisi Muhammet Durman da deprem gibi afet dönemlerinde herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Zor durumda olan insanlara yardım edilmesi gerektiğine dikkat çeken Durman, şunları söyledi:

"Zor durumda olan kadın ve çocuklar var. Çadırlarda kalan, evleri hasar görmüş insanlar var. Rabbimiz bir daha böyle bir şeyi yaşatmaması. Arkadaşım Fatih de yardım sırasında ağrıları vardı ama çalışmaya devam etti. Eve döndükten sonra Fatih'in ağrıları daha da şiddetlenince böyle bir durumla karşılaştık. Umarım Allah hayırlı şifalar verir."