Depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında elektrikli ısıtıcı, kuru gıda, çocuk bezi, battaniye ve giyim malzemesi toplandı.

Depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında elektrikli ısıtıcı, kuru gıda, çocuk bezi, battaniye ve giyim malzemesi toplandı.


Malazgirt Belediyesi öncülüğünde yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından muhtaç ailelere teslim edilmek üzere Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve encümenler, esnafı tek tek dolaşarak depremzedeler için yardım talebinde bulundular. Başkanın yardım talebi üzerine ilçedeki esnaf dükkanlarında depremzedeler için ne lazımsa toplayıp kendi elleriyle belediyenin araçlarına koydular. Malazgirt ilçesinin ileri gelen esnafından ismini açıklamak istemeyen iş adamı 40 adet battaniyeyi satın alarak belediye yetkililerine teslim etti.


Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Elazığ ve Malatya'da hayatını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Elazığ ve Malatya'da deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için ilçemiz esnafıyla birlikte yardım desteğinde bulunduk. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe merkezimizdeki esnafı tek tek dolaşarak depremzede kardeşlerimiz için yardım topladık. Çok duyarlı bir halkımız var. Çok kısa zaman içerisinde depremzedeler için ihtiyaç malzemesi topladık. Şu an insanlarımız orada çok mağdur. Bu mağduriyetlerini bir nebzede olsa gidermeye çalışıyoruz. Bizlerin çağrılarına kulak veren ve depremzede kardeşlerimiz için yardımlarını esirgemeyen ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Malazgirt, Malatya, Elazığ, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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