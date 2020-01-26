Depremzedeler "Jandarmadan Allah razı olsun" diye dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler 'Jandarmadan Allah razı olsun' diye dua etti - Son Dakika

Depremzedeler "Jandarmadan Allah razı olsun" diye dua etti

6 saat önce

Elazığlı depremzedeler, zor günlerinde yanlarında olan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Jandarmadan Allah razı olsun" şeklinde dua etti.

Elazığlı depremzedeler, zor günlerinde yanlarında olan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine "Jandarmadan Allah razı olsun" şeklinde dua etti.

Jandarma ekiplerinin depremden etkilenen ailelere yönelik çalışmaları vatandaşlarca takdirle karşılandı.

Kentte önceki gün meydana gelen Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının yanı sıra depremzedelere yönelik yardımları da sürüyor.

Elazığ Valiliğinin koordinasyonuyla jandarma ekiplerince depremzedelere 6 bin 855 battaniye dağıtıldı. Ayrıca kentin farklı noktalarında 3 bin 212 çadır kurularak depremzedelerin kullanımına sunuldu.

Jandarma ekipleri bir yandan çadırlara yerleşen ailelere moral vermeye çalışırken, depremzede çocuklar için de mont, bot ve giysi dağıttı.

Depremzedeler, zor günlerinde kendilerine destek veren ekiplere "Jandarmadan Allah razı olsun" diyerek, teşekkür etti.

Depremzedeler Jandarmadan Allah razı olsun diye dua etti

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:27 Kaynak: AA
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