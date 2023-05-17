Bakan Soylu'nun talimatı verdi! Tekirdağ'daki skandal olayda, afetzedeler otellerde kalmayı sürdürecek - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun talimatı verdi! Tekirdağ'daki skandal olayda, afetzedeler otellerde kalmayı sürdürecek

17.05.2023 20:46

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin misafir ettiği depremzedeleri seçim sonuçlarının ardından göndermek istemesi krize neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Valiliği'ne AFAD kordinasyonu ile sahip çıkılması talimatı verdi. Bu gelişme üzerine depremzedelerin mağduriyeti giderildi. Depremzedeler otellerinde kalmaya devam edecek parasını ise devlet karşılayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenek seçimden hemen sonra ödenek yetersizliği bahane edilerek kaldıkları otelden çıkartılmak istenen depremzedelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kısa sürede devlet eli uzatıldı. Olayın duyulmasının ardından müdahale eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Valiliği'ne depremzedelere AFAD koordinasyonu ile sahip çıkılması talimatını verdi.

Bakan Soylu'nun talimatıyla Tekirdağ'daki depremzede krizi aşıldı! Afetzedeler otellerinde kalmaya devam edecek

"BİZDE İNSANIZ"

Sabah saatlerinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım mağdur edilmeye çalışılan depremzedeleri tek tek ziyaret etti. Ziyaret sırasında dertlerini anlatan depremzedeler, "Daha dün haberimiz oldu. Bizde insanız. Bizimde çocuklarımız var okula gidiyor. Eğitim bizim için çok önemli. Nasıl başka yere gideriz" dediler.

"BİZ 100 KİŞİYEDE BAKARIZ 500 KİŞİYEDE"

Vali Yıldırım ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Unutun onları. Bakın ben Valiyim. Kaymakamımız burada. Vali Yardımcımız burada, AFAD Müdürümüz burada. Herkes burada. Siz bizimle berabersiniz. Onların faturalarını kessinler yaksınlar. Bugünden itibaren biz sizlerle beraberiz. Kendileri söyledi. Biz 100 kişiye de bakarız, 500 kişiye de bakarız" dedi.

Bakan Soylu'nun talimatıyla Tekirdağ'daki depremzede krizi aşıldı! Afetzedeler otellerinde kalmaya devam edecek

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığından da yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"KİMSENİN 'ÖTE GİDİN, BERİ GELİN' DEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili bir tepki de Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki bir tesiste misafir ettiği depremzedelere konaklama hizmetine son verme kararını da eleştirerek şunları söyledi: "Dışarıdan bize yapılan saldırıları, cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi aşağılayıcı, küçük düşürücü o manşetlere, dergi, gazete kapaklarına alıştık. Ama içerideki bu uzantılarının bu yaptıkları yenilir yutulur gibi değil. Yani ne olur bir iki hafta, beş, altı ay, bir yıl daha kalsa ne olur, ne kaybederiz? Burada bizim altı tane misafirhanemiz var. Altı misafirhanemizde sizlere kimsenin 'öte gidin, beri gelin' demesi mümkün değildir. Çünkü buralar sizin vergilerinizle yapılmış yerlerdir. Sosyal devlet tam da budur. Depremzedeye nasıl olur da siz bu cümleleri kurarsınız. Bir büyükşehir belediye başkanı oradaki bir avuç kadar sayıda depremzedeyi çıkarmanın gayreti içinde oluyor ve bunu seçimin akabinde yapıyor. Allah her şeyin hayırlısını versin ama muhalefetin de hayırlısını, akıllısını versin. Yazık oluyor bu ülkeye."

Bakan Soylu'nun talimatıyla Tekirdağ'daki depremzede krizi aşıldı! Afetzedeler otellerinde kalmaya devam edecek

MUCUR KAPILARI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurması sonrası Kırşehir'in Mucur ilçe belediye başkanı kapısını depremzedeler için açtığını duyurdu.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'nun talimatı verdi! Tekirdağ'daki skandal olayda, afetzedeler otellerde kalmayı sürdürecek - Son Dakika


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