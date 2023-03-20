Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu - Son Dakika
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Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

20.03.2023 11:32
Depremzedeler karaya vuran balıkların yaşaması için seferber oldu

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki depremzedeler, yoğun yağışlarda taşan göletten sürüklenen balıkların yaşaması için mücadele verdi.

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/MURAT ASİL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki depremzedeler, yoğun yağışlarda taşan göletten sürüklenen balıkların yaşaması için mücadele verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde büyük yıkım yaşayan kentte son günlerdeki sağanaklar da hayatı olumsuz etkiliyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki gölet, sağanak nedeniyle taştı. Bölgedeki depremzedeler, karaya vuran balıkları yaşatabilmek için mücadele etti.

Depremzedeler, kovalarıyla topladıkları balıkları yeniden suyla buluşturdu.

Depremlerde evi ağır hasar alan ve çadırda yaşamını sürdüren mahalle sakinlerinden Fuat İmer, AA muhabirine, balıkların karaya vurduğunu gördüklerinde komşularıyla seferber olduklarını anlattı.

Depremlerden ve son dönemdeki yağışlardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden İmer, şöyle konuştu:

"Belediyenin yapmış olduğu gölet burası. Dün geceden beri sağanak yağışla beraber göl doldu ve taşkın oldu. Balıklar da o taşkının hızıyla beraber aşağı bahçelere kadar sürüklendi. İlk amcam fark etmiş, biz de sonradan görünce yardım ettik. Bayağı da telef olmuştu. Kurtarabildiklerimizi getirdik göle attık. Çevremizdeki canlıları korumak esas bizim için. Onun için yapıyoruz bunları. Başka canlılara faydamızın olması bizim için hem moral hem motivasyon oluyor. Elimizden geldiğince balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Depremden hem biz etkilendik insanlar olarak hem de diğer canlılar etkilendi. Canlıları da balıkları da kurtarmaya çalışıyoruz. Faydamız oluyorsa ne güzel bize ne mutlu."

Ağır hasarlı evlerinden eşya taşırken balıkların yardımına koştular

Alkan İmer de zor günler geçirdiklerini evlerinin ağır hasarlı olduğunu dile getirdi.

Evlerindeki eşyaları taşırken durumdan haberdar olduklarını anlatan İmer, sadece insanın değil her canlının önemli olduğunu söyledi.

Balıkların durumunu görünce yetkililerin gelmesinin zaman alacağını düşünerek harekete geçtiklerini ifade eden İmer, şunları anlattı:

"Balıkları ölümden kurtarmak istedik. Akıntı balıkları almış götürmüş. Biz burada o kadar balık olacağını bile düşünmüyorduk. Görünce şaşırdık. Komşular falan bir araya geldik. Sağ olsunlar yoldan geçenler de gittiler bir yerlerden kovalar alıp geldiler. Elimizle tek tek balıkları toplayıp kovalara doldurduk ve gölete bıraktık. Evin içerisindeki eşyalarımızı taşıyorduk ama yani burada da bir can var. Bu insan, hayvan ne olursa olsun can, candır. Onun için eşyalarımızı bırakıp bu hayvanlara koştuk."

Kaynak: AA
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