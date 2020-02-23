Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı - Son Dakika

Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı

17 dakika önce

Elazığ'da depremzedeler, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

Elazığ'da depremzedeler, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerden 500'ünün kurulumu tamamlandı. Tamamlanan konteynerlere ailelerin yerleştirilmesine başlandı. Aileler için konteynerlere AFAD tarafından gıda kolileri de bırakıldı.

Konteynerlere yerleşen ilk aile, Erdal ve Seda Dal çifti oldu.

"Bu kadar kısa sürede teslim edilmesi muhteşem"

Erdal Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde ağır hasar görmesi nedeniyle evlerini boşalttıklarını söyledi.

"Eşyalarımızı bile doğru düzgün çıkaramadık. Deprem sonrasında kalacak yerimiz de yoktu. Kayınvalidemlerde kaldık ancak onların da evlerine yıkım kararı çıktı. Daha sonra akrabalarda birkaç gün idare ettik." ifadelerini kullanan Dal, konteynere yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dal, "Çok güzel bir ortam kurulmuş. Tam bir aile ortamı. Konteynerler çok güzel, kullanışlı. Allah devletimizden razı olsun. Bu kadar kısa sürede kurulması, teslim edilmesi muhteşem." dedi.

Seda Dal da depremin ardından yaşadıkları zor süreçte kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Devletimiz, bakanlarımız her şeyi yaptı. Anahtarımızı teslim aldık. En azından başımızı sokabileceğimiz bir yuvamız var. Allah razı olsun hepsinden." diye konuştu.

Depremzede Müslüm Apaydın ise konteynerleri çok beğendiğini dile getirerek, "Allah devlete zeval vermesin. Memnunuz, canımız sağ çok şükür." diye konuştu.

Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı

Hankendi, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:41 Kaynak: AA
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