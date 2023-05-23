Seçimin ardından otelden çıkartılmak istenen afetzedeler, bu defa da sözlü saldırıya uğradı - Son Dakika
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Seçimin ardından otelden çıkartılmak istenen afetzedeler, bu defa da sözlü saldırıya uğradı

23.05.2023 15:51

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarma kararı aldığı depremzedeler, bir anda ülke gündemine oturdu. Tekirdağ'daki depremzedeler bir de sözlü saldırıya uğrarken, afetzedelerin kaldığı oteli basıp hakaretler savuran 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin önce misafir ettiği seçimden hemen sonra ise kaldıkları otelden çıkarma kararı aldığı depremzedeler bu sefer de sözlü saldırıya uğradı.

HAKARET ETTİLER

Alkollü bir şekilde depremzedelerin kaldığı oteli gece yarısı basan M.A. (64) ve P.T. (40) otelde kalan depremzedelere hakaretler savurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 şahsı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremzedelere hakaretler savuran 2 kişi tutuklandı

"YÜKSEK SESLE KÜFÜR EDİYORDU"

Olayla ilgili açıklamada bulunan otel işletmecisi Serkan Ateş, "O akşam markete gittim. Burada kalan depremzede vatandaşlar telefon açtı hemen buraya geldim. Geldiğimde iki vatandaş, biri bay biri bayan burada depremzede vatandaşlarımıza küfür ediyordu, hakaret ediyordu yüksek sesle, onu dışarıya çıkarttım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkarttık sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi. Götürdüler ondan sonra yargılanmışlar herhalde" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Adıyaman: Mualefetteyken Türk milletine bunları yapan ikdidar olsa neler yapar Rabbim bunlara fırsat vermesin. Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seçimin ardından otelden çıkartılmak istenen afetzedeler, bu defa da sözlü saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin ardından otelden çıkartılmak istenen afetzedeler, bu defa da sözlü saldırıya uğradı - Son Dakika
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