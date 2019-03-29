Depremzedeler Oylarını Çadırda Kullanacak

Depremzedeler oylarını çadırda kullanacak Deprem bölgesinde oy kullanma çadırı kuruldu Acıpayam'da 258 seçmen için 2 çadır kurulduDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki deprem bölgesinde, artçı sarsıntılar devam ederken çadırda yaşayan depremzede vatandaşlar Pazar günü yapılacak...

Depremzedeler oylarını çadırda kullanacak

Deprem bölgesinde oy kullanma çadırı kuruldu

Acıpayam'da 258 seçmen için 2 çadır kuruldu



DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki deprem bölgesinde, artçı sarsıntılar devam ederken çadırda yaşayan depremzede vatandaşlar Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde oylarını çadırlarda kullanacak. İlçeye bağlı Oğuz Mahallesinde daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle, İlçe Seçim Kurulu tarafından mahalleye oy kullanma çadırı tahsil edildi.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü 5.5 büyüklüğünde yaşanan depremle bir çok evde hasar oluşurken bazı evler de yıkıldı. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle okullar da o günden beri açılmadı. İlçede 31 Mart Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler için hazırlıklar ise sürüyor. Bölgede bazı mahallelerde oy kullanma işlemi risk bulunmayan binalarda yapılacak ancak depremden en çok zarar gören Oğuz ve Çubuklar Mahallelerinde oy kullanma işlemi çadırlarda gerçekleştirilecek. İlçe Seçim Kurulu, Oğuz Mahallesindeki 208, Çubuklar Mahallesindeki 50 olmak üzere toplam 258 depremzede seçmenin oy kullanma işlemlerini gerçekleştirilebilmeleri için Afet ve Acil Durum Yönetimi aracılığıyla çadır kurma işlemlerini tamamladı.

Daha önce oy kullanılan kıraathane de zarar gördü

Oğuz Mahallesinde daha önceki seçimlerde oy verme işleminin yapıldığı köy kıraathanesinin ise duvarlarındaki çatlaklar ve bazı bölgelerindeki yıkıntılar, binanın oy kullanılmayacak durumda olduğunu gözler önüne serdi. Deprem nedeniyle evlerin yüzde 80'inin hasarlı olduğunu ifade eden Oğuz Mahalle Muhtarı Ramazan Höl, mahallelerindeki 208 seçmenin oylarını İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan çadırda kullanacağını söyledi.

"Şimdiye kadar çadırda hiç oy kullanmamıştım"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kam, daha önce oylarını kullandıkları köy kıraathanesi depremde zarar gördüğü için oylarını çadırda kullanacağını dile getirerek, "Köyümüzde binaların durumu sakat, çok hasarlı. Okulların duruma da aynı şekilde, çocuklarımız okula gidemiyor. Daha önceki seçimlerde oyumuzu köy kıraathanesinde kullanıyorduk, şimdi orası da hasar gördüğü için oylarımızı çadırda kullanacağız. Şimdiye kadar çadırda hiç oy kullanmamıştım" dedi.

"Çadırda namazlarımızı da kılıyoruz"

Maksut Karahan isimli vatandaş ise, oy kullanmaları için kurulan çadırda namazlarını da kıldıklarını aktararak, "Şuanda bulunmuş olduğumuz çadır oy kullanmak için kuruldu. Camimiz de hasarlı olduğu için namaz için de kullanıyoruz. Başka bir imkanımız yok, köyümüzün zaten yüzde 80'i bitti. Bu çevrede en hasarlı köy Oğuz Köyü ve Ucarı" diye konuştu.

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