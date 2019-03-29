Son Dakika Haberleri: Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanacak

Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanacak

1 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından binaların yıkıldığı Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde depremzedeler, oy kullanma işlemlerini AFAD tarafından kurulan çadırlarda yapacak.

Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanacak, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından binaların yıkıldığı Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde depremzedeler, oy kullanma işlemlerini AFAD tarafından kurulan çadırlarda yapacak.

Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, 300'ü aşkın ev hasar gördü. İlçedeki kırsal Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde ise oy kullanılan binalar, deprem nedeniyle hasar gördü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge sakinlerinin oylarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için iki mahalleye de çadır kurdu. Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubuklar Mahallesi'nde ise 50 depremzede seçmen, 31 Mart yerel seçimlerinde çadırlarda sandığa giderek, oy verecek.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:49:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]