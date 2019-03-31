Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanıyor (2)
1 saat önce
ÇADIRDA OY SAYIMIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde, seçmenlerin sandık başına gitmesi için kurulan çadırlarda oy sayımına başlandı.
ÇADIRDA OY SAYIMI Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde, seçmenlerin sandık başına gitmesi için kurulan çadırlarda oy sayımına başlandı. Hava sıcaklığı düşük olduğu için seçmenler ve sandık görevlileri, 1100 numaralı sandığın bulunduğu çadırda sobada ateş yakarak, ısındı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri, sayım işlemini sürdürüyor.
Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: DHA
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