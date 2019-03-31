Son Dakika Haberleri: Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanıyor (2)

Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanıyor (2)

1 saat önce

ÇADIRDA OY SAYIMIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde, seçmenlerin sandık başına gitmesi için kurulan çadırlarda oy sayımına başlandı.

Depremzedeler Oylarını Çadırlarda Kullanıyor (2), System.String[]
ÇADIRDA OY SAYIMI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi nedeniyle Oğuz Mahallesi'nde, seçmenlerin sandık başına gitmesi için kurulan çadırlarda oy sayımına başlandı. Hava sıcaklığı düşük olduğu için seçmenler ve sandık görevlileri, 1100 numaralı sandığın bulunduğu çadırda sobada ateş yakarak, ısındı. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri, sayım işlemini sürdürüyor.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: DHA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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