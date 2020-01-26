Depremzedeler TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzede vatandaşların barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'da üretilen 10 vagonlu konaklama trenini bölgeye gönderdi.

Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ), TCDD personelinin kullanımına yönelik "Personel Konaklama Aracı" üretildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen TCDD yetkilileri, fabrikada imal edilen 10 vagonlu konaklama treninin bölgeye gönderilmesini istedi.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar, içerisinde bulunan yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle adeta bir evi andırıyor.

TÜVASAŞ tarafından hazırlanan 10 vagonlu tren, Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a doğru hareket etti.