Depremzedeler, üşüyen hayvanlarını ısıtmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedeler, üşüyen hayvanlarını ısıtmaya çalışıyor - Son Dakika

Depremzedeler, üşüyen hayvanlarını ısıtmaya çalışıyor

6 saat önce

İRAN'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9'luk depremde, büyük hasarın oluştuğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde birçok ahır da yıkıldı.

Depremzedeler, üşüyen hayvanlarını ısıtmaya çalışıyor, System.String[]

İRAN'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9'luk depremde, büyük hasarın oluştuğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde birçok ahır da yıkıldı. Hayvanları dışarıda kalan mahalleli, enkaz yığınına dönüşen evlerinin önünde kurdukları sobanın önünde kuzuları ısıtmaya çalıştı.

İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde büyük hasar meydana geldi. Özpınar Mahallesi'nde, ev ve ahırların neredeyse tümü yıkıldı, onlarca büyükbaş ve küçükbaş enkazında altında kalarak öldü. Kurtarılanlar ise sokakta kaldı. Mahalleli de hayvanları soğuktan korumak için çözüm bulmaya çalışıyor. Kimi hayvanları battaniyelere sararken kimi de sokak ortasında ateş yaktı.

Halı parçaları ve battaniyelere sardığı kuzuları sobanın yanında ısıtmaya çalışan hayvan sahibi Oktay Arslan, depremde hem evinin hem de ahırının yıkıldığını söyleyerek, "Hayvanlarımızın kaldığı ahır yıkıldı. 40 küçükbaş hayvanımız enkaz altında kaldı. Diğer küçükbaş hayvanlarımıza dışarıda bakıyoruz. Havalar çok soğuk olduğu için battaniye ve halı parçalarına sarıp, sobanın yanında ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Habibe Arslan ise torunun yardımına geldiğini söyleyerek, "Birçok hayvan öldü. Sağ kalan kuzuları da sobanın yanında ısıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
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