Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor - Son Dakika

Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor

26.11.2020 09:22

Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor Depremzedelerin öncelikli tercihi en az 5 yıllık bina İzmir'deki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlar, yeni bina arayışına girdi.

Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor

Depremzedelerin öncelikli tercihi en az 5 yıllık bina

İZMİR - İzmir'deki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlar, yeni bina arayışına girdi. Özellikle depremzedelerin en az 5 yıllık binalarda ev kiralamak istediklerini belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Elimizde 10-15 yıllık binalarda kiralık evler var; fakat depremzedeler bu evleri istemiyor, yeni bina bakıyor. Ancak elimizdeki yeni bina sayısı da çok az. Arzın talebi karşılayamamasından kaynaklı bir sıkıntı var" dedi.

İzmir'deki depremde çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasara uğradı. Evleri yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler ise yeni kuracakları yuvalarına en az 5 yıllık binalardaki evlerde sahip olmak istiyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Yeni bina konusunda sıkıntılar var. Yeni yerleşim alanları yok. Bu sebeple eski binalar daha fazla. Elimizde 10-15 yıllık binalarda kiralık evler var fakat depremzedeler de bu evleri istemiyor, yeni bina bakıyor. Ancak elimizdeki yeni bina sayısı da çok az. Arzın talebi karşılayamamasından kaynaklı bir sıkıntı var. Hal böyle olunca fiyatlar yükseliyor ve depremzedeler istediği şekilde ev bulamıyor" diye konuştu.

"Fiyatlar arttı"

Depremden önce binaların yeni olmasıyla ilgili fazla bir talebin olmadığını kaydeden Güleroğlu şöyle devam etti:

"Depremden önce herkes her türlü evin alıp satabiliyordu ancak depremden sonra bina yaşı konusu ön plana çıktı. Vatandaşlar daha çok depreme dayanıklı yerleri tercih ediyor. Atatürk Mahallesi, Çiğli, Buca, Karabağlar bölgelerinde hareket var. İnsanlar özellikle müstakil evlere yönelmeye başladı. ancak şu an emlakçıların elinde kiralık ev de yok. Birçok kişi kiraya geçerek evlerinin yeniden yapılmasını beklemeye başladı. Rakamlar da bu sebeple arttı. 2 bin lira kirası olan evler 3 bin lira; 3 bin lira kirası olan evler 4 bin lira oldu."

"Satılık evlerde yoğunluk yok"

Satılık evlerde fiyatların da faiz oranlarının da yüksek olduğunu ifade eden Güleroğlu, "Evi yıkılan ve ikinci evi alacak parası olmayan kişiler yeni yapılacak evleri bekliyor. Parası olan yüzde 5'lik kısım yeni bir ev aldı ama satılık evlerde yoğun bir hareketlilik yok. Genelde yıkılan evlerin yeniden yapılmasını bekleyen vatandaşlarımız var" sözlerine yer verdi.

"Yeni binalar yapılmalı"

Yeni evlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Güleroğlu, "Bornova ve Bayraklı'da müteahhitlerin kapı kapı gezdiğini görüyoruz. 'Yeni evlerinizi yapalım, kentsel dönüşüme sokalım' diyorlar. Ancak yeni binaların yapımı 2 yılda bitebilir. Biz yeni yerleşim alanlarının açılmasını öneririz. Ciddi anlamda yeni binaların yapılması gerekiyor ki bu açığı bir an önce kapatalım" dedi.

Emlakçılara giden bazı vatandaşların yetkileri dışında olan konuları da sorabildiğini söyleyen Güleroğlu, "Binanın deprem yönetmeliğine, projeye uygun yapılıp yapılmadığını soruyorlar. Bunlarla ilgili yetkili kurumlar belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Biz emlakçılar olarak vatandaşın bize verdiği bilgileri yansıtmak durumundayız. Bunların da doğru olduğunu kanıtlayacak sözleşmelerimiz var. Biz tapu ve yapı kullanım izin belgelerini istiyoruz ve bu belgeleri de karşı tarafa ibraz ediyoruz" diye konuştu.

"Sağlam ve yeni binalarda yaşamak istiyoruz"

Yaşamını konteyner kentte sürdüren depremzede Turan Karabağlı, "Evimiz ağır hasarlıydı. Bize 15 dakika müsaade ettiler. Sadece kıyafetlerimizi alıp binayı boşalttık. Ev kiralamak için uğraştık, bin 500 liralık evler 2 bin 500-3 bin lirayı bulmuş. Biz de çareyi konteyner kentte kalmakta bulduk. Sağlam ve yeni binalarda yaşamak istiyoruz. İnsanın depremi yaşadıktan sonra psikolojisi bozuluyor. Ev fiyatlarının uygun olması lazım. Fırsatçı olunmaması gerekiyor. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Şimdi burada evimizin yeniden yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İmkanı olan yeni binalarda ev kiraladı"

Ejder Tanış isimli depremzede de, "Bizim evimiz Palmiye Sitesi'ndeydi. Ev ağır hasarlıydı ve yıkım kararı verildi. Bir süre annemde kaldık, ardından konteyner kente geldik. Ev sahibiydik, evimiz yıkılınca kira arayışına girdik ancak bütçemize uygun bir ev bulamayınca konteyner kente geldik. 2 bin 500-3 bin bandında kira istendi. Bu süreçte imkanı olan yeni binalarda ev kiraladı. Kimisi de yazlık evine gitti. Biz de konteyner kente yerleşerek evimizin yeniden yapılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor
Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor
Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor
Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor
Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor
Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor
Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor

Mesut Güleroğlu, Emlak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedeler yeni bina arıyor, arz talebi karşılayamıyor - Son Dakika


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