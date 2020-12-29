Depremzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında girecek - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Elazığ Sivrice'de 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 9 bloklu 179 konuta yerleşen afetzedeler, yeni yılı evlerinde karşılayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Deprem sonrası inşaatına başlanan 18 bin 868 konuttan yapımı bitenler, depremzedelere teslim ediliyor.

Depremde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitelerinin bulunduğu bölgede inşa edilen 9 bloklu 179 konuta yerleşen depremzedeler, yeni yıla aileleriyle sıcak yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Şimdi evimizdeyiz, mutluyuz"

Depremzedelerden 4 çocuk babası 64 yaşındaki Asım Canpolat, AA muhabirine, Elazığ'da büyük bir felaket yaşadıklarını, devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem sürecinin çok acı olduğunu kaydeden Canpolat, "O zaman çok sıkıntılar yaşadık ama çok şükür devletimiz her zaman yanımızda oldu. Evlerimizi yaptı. Bu Allah'tan gelen bir felaketti. Şimdi evimizdeyiz mutluyuz. Bizlere bir şey olmadı ama kaybettiğimiz komşularımız oldu." diye konuştu.

Canpolat, devletin sayesinde daha sağlam evlere sahip olduklarını, ikametlerinin depreme dayanıklı yapıldığını dile getirdi.

Canpolat, "Evlerin yapılışını gördük. Artık korkmuyoruz. Yeni yıla bu sağlam evlerde giriyoruz. İnşallah bundan sonra da bir daha öyle bir felaket yaşamayız. Devletimiz sağolsun kısa sürede evlerimizi tertemiz sağlam bir şekilde yapıp teslim etti. Devletimizden Allah razı olsun, çok şükür memnunuz." dedi.

"Devletimiz bizi yalnız bırakmadı"

Depremzede Özlem Oğraş da gelin geldiği ve 16 yıl oturduğu evinin depremde yıkıldığını anımsattı.

Depremde komşularını kaybettiğini belirten Oğraş, şöyle devam etti:

"Deprem anında evde yoktum. Çok kötü bir deprem yaşadık. Eve geldiğimde yan apartmanımız yıkılmıştı. Komşularımızı kaybettik. O gün aklıma geldiğinde halen ağlıyorum. Ama o süreçte devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah devletimizden bin kere razı olsun."

"Çok şükür ailemizle evimizde oturuyoruz"

Yaşadığı tüm sıkıntılarda devletin şefkati gördüklerini dile getiren Oğraş, kira, gıda, taşınma gibi tüm yardımların yapıldığını aktardı.

"Çok şükür evimizdeyiz. Devletimiz bu süreçte sürekli yanımızda oldu. Her şeyimiz dört dörtlük oldu. Allah bize o acıyı bir daha yaşatmasın. Yeni yıla yeni evimizde gireceğiz" diyen Oğraş, kiracı olmanın çok zor olduğunu, şimdi sıcak evlerinde yeni yılı karşılayacaklarını anlattı.

Yeni yılda koronavirüs salgınının da bitmesi temennisinde bulunan Oğraş, 2021 yılının hayırlı olmasını diledi.

Depremzede 74 yaşındaki Mustafa Temizer de 2020 yılının iyi geçmediğini belirterek, hem deprem hem de salgının yaşandığını söyledi.

Yeni yıla yeni umutlarla gireceklerini aktaran Temizer, "Devletimizden Allah razı olsun bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi çok şükür ailemizle evimizde oturuyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Deprem olduktan sonra hemen evlerimizi yapıp bizlere teslim ettiler. Yeni yılda evlerimizde huzurla oturmayı istiyoruz." diye konuştu.

Bülent Taykası da depremden sonra hızlı bir şekilde evlerinin yapıldığını dile getirerek, kısa sürede evlerine kavuştuklarını kaydetti.

"Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Depremde herkes mağdur oldu. Şimdi Allah'a şükür her şey yolunda. İnşallah yeni yılda bu hastalık da biter." diyen Taykası, yeni yılda rahat ve huzurlu yaşam temennisinde bulundu.