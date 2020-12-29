Depremzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında girecek - Son Dakika

Depremzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında girecek

29.12.2020 11:03
Depremzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında girecek, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Elazığ Sivrice'de 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 9 bloklu 179 konuta yerleşen afetzedeler, yeni yılı evlerinde karşılayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Elazığ Sivrice'de 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 9 bloklu 179 konuta yerleşen afetzedeler, yeni yılı evlerinde karşılayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Deprem sonrası inşaatına başlanan 18 bin 868 konuttan yapımı bitenler, depremzedelere teslim ediliyor.

Depremde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitelerinin bulunduğu bölgede inşa edilen 9 bloklu 179 konuta yerleşen depremzedeler, yeni yıla aileleriyle sıcak yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Şimdi evimizdeyiz, mutluyuz"

Depremzedelerden 4 çocuk babası 64 yaşındaki Asım Canpolat, AA muhabirine, Elazığ'da büyük bir felaket yaşadıklarını, devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem sürecinin çok acı olduğunu kaydeden Canpolat, "O zaman çok sıkıntılar yaşadık ama çok şükür devletimiz her zaman yanımızda oldu. Evlerimizi yaptı. Bu Allah'tan gelen bir felaketti. Şimdi evimizdeyiz mutluyuz. Bizlere bir şey olmadı ama kaybettiğimiz komşularımız oldu." diye konuştu.

Canpolat, devletin sayesinde daha sağlam evlere sahip olduklarını, ikametlerinin depreme dayanıklı yapıldığını dile getirdi.

Canpolat, "Evlerin yapılışını gördük. Artık korkmuyoruz. Yeni yıla bu sağlam evlerde giriyoruz. İnşallah bundan sonra da bir daha öyle bir felaket yaşamayız. Devletimiz sağolsun kısa sürede evlerimizi tertemiz sağlam bir şekilde yapıp teslim etti. Devletimizden Allah razı olsun, çok şükür memnunuz." dedi.

"Devletimiz bizi yalnız bırakmadı"

Depremzede Özlem Oğraş da gelin geldiği ve 16 yıl oturduğu evinin depremde yıkıldığını anımsattı.

Depremde komşularını kaybettiğini belirten Oğraş, şöyle devam etti:

"Deprem anında evde yoktum. Çok kötü bir deprem yaşadık. Eve geldiğimde yan apartmanımız yıkılmıştı. Komşularımızı kaybettik. O gün aklıma geldiğinde halen ağlıyorum. Ama o süreçte devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah devletimizden bin kere razı olsun."

"Çok şükür ailemizle evimizde oturuyoruz"

Yaşadığı tüm sıkıntılarda devletin şefkati gördüklerini dile getiren Oğraş, kira, gıda, taşınma gibi tüm yardımların yapıldığını aktardı.

"Çok şükür evimizdeyiz. Devletimiz bu süreçte sürekli yanımızda oldu. Her şeyimiz dört dörtlük oldu. Allah bize o acıyı bir daha yaşatmasın. Yeni yıla yeni evimizde gireceğiz" diyen Oğraş, kiracı olmanın çok zor olduğunu, şimdi sıcak evlerinde yeni yılı karşılayacaklarını anlattı.

Yeni yılda koronavirüs salgınının da bitmesi temennisinde bulunan Oğraş, 2021 yılının hayırlı olmasını diledi.

Depremzede 74 yaşındaki Mustafa Temizer de 2020 yılının iyi geçmediğini belirterek, hem deprem hem de salgının yaşandığını söyledi.

Yeni yıla yeni umutlarla gireceklerini aktaran Temizer, "Devletimizden Allah razı olsun bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi çok şükür ailemizle evimizde oturuyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Deprem olduktan sonra hemen evlerimizi yapıp bizlere teslim ettiler. Yeni yılda evlerimizde huzurla oturmayı istiyoruz." diye konuştu.

Bülent Taykası da depremden sonra hızlı bir şekilde evlerinin yapıldığını dile getirerek, kısa sürede evlerine kavuştuklarını kaydetti.

"Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Depremde herkes mağdur oldu. Şimdi Allah'a şükür her şey yolunda. İnşallah yeni yılda bu hastalık da biter." diyen Taykası, yeni yılda rahat ve huzurlu yaşam temennisinde bulundu.

Sivrice, Elazığ, Deprem, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında girecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Evlendirme işlemlerinde yeni dönem! Yerleşim yeri ve adres şartı kaldırıldı İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu         
10:49
Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak         
10:25
Eşinin yasını tutan kuğu, tren seferlerini durdurdu Eşinin yasını tutan kuğu, tren seferlerini durdurdu         
10:12
Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak Yerli otomobil fabrikasının inşaatı ocakta başlıyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:07
Yaşlı olduklarını düşündükleri 'Ayşe, Fatma ve Mehmet' gibi isimli kişileri arayıp dolandırdılar! 16 kişilik çete çökertildi Yaşlı olduklarını düşündükleri 'Ayşe, Fatma ve Mehmet' gibi isimli kişileri arayıp dolandırdılar! 16 kişilik çete çökertildi         
10:04
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız         
07:47
İspanya'da koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kaydı tutulacak İspanya'da koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kaydı tutulacak         
03:58
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 11:07:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei