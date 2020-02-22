Depremzedelerden yardımlara ilişkin konuşmalarının çarpıtıldığı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelerden yardımlara ilişkin konuşmalarının çarpıtıldığı açıklaması - Son Dakika

Depremzedelerden yardımlara ilişkin konuşmalarının çarpıtıldığı açıklaması

7 saat önce

Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'ndeki çadırlarda yaşayan depremzedeler, kendilerine yapılan yardımlarla ilgili bir televizyon kanalına verdikleri demeçlerin çarpıtılarak yayınlandığını söyledi.

Depremzedelerden yardımlara ilişkin konuşmalarının çarpıtıldığı açıklaması, System.String[]

Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'ndeki çadırlarda yaşayan depremzedeler, kendilerine yapılan yardımlarla ilgili bir televizyon kanalına verdikleri demeçlerin çarpıtılarak yayınlandığını söyledi.

Akpınar Mahallesi'nde kurulan çadırlardan sorumlu AFAD gönüllüsü Tülay Kaçar, yaptığı açıklamada, depremzedelere yönelik yardımlarla ilgili çarpıtılmış bir haber yayınlandığını ifade etti.

Kaçar, depremin ilk gününden itibaren AFAD gönüllüleri olarak sahada olduklarını ve ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yaptıklarını aktardı.

Gönüllüler olarak sürekli sahada bulunduklarını ve ihtiyaçların tespiti konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Kaçar, tespit yaptıkları yerlerin tüm ihtiyaçlarını anında karşıladıklarını söyledi.

Kaçar, şöyle devam etti:

"Tespit yaptığımız yerlerde herkesin çadır, battaniye, ısınma, gıda, giyim ve yiyecek gibi bütün ihtiyaçları karşılandı. Bir haber kanalı birkaç gün önce gelip çadır sakinlerinden röportaj aldı. Buradaki çadır sakinlerimiz şu şekilde bir açıklama yapmışlardı, 'Depremden dolayı ilk günlerde zorluklar yaşadık ama daha sonra sorunlarımız yoluna girdi'. Ama o haber kanalı 'Biz gittik oraya yardım geldi.' diye haber yaptı. Onlar gelmeden önce zaten AFAD, Türk Kızılay, bu tür yardımları her gün gönderiyordu. Biz zaten burada sabit görevliyiz, tespitleri yapıp aile sayısına göre ihtiyaçları karşılıyoruz."

Depremzedelerden devletin yardımlarına teşekkür

Çadırda yaşayan depremzede Fatma Yıldırım, depremden nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını, bir televizyon kanalının da bunu devlete mal etmeye çalıştığını dile getirdi.

Depremin ardından devletin yanlarında olduğunu aktaran Yıldırım, "Burada yiyeceklerimiz ve giysilerimiz dahil her şeyimiz karşılandı. Biz ailece depremden dolayı sıkıntılar yaşadık. Evimizden olduk, psikolojimiz bozuldu. Şu anda çadırda yaşıyoruz. Bizim sıkıntımız devletimizden yana değil psikolojik sıkıntıdır. Allah devletimizden bin kere razı olsun, her zaman arkamızda oldu." diye konuştu.

Depremzede Tülay Özel de açıklama yaptığı kanalın sözlerini çarpıttığını aktardı.

Kanal muhabirinin kendilerine yardım yapılıp yapılmadığını sorduğunu, yardımların geldiğine dair açıklama yaptıklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Sanki onlar gelip haber yaptıktan sonra yardım geldi gibi yayın yaptılar. Yalan haber yapmasınlar. Çarpıtma haber yaptılar. Biz hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz devletin yanındayız. Devlet de bizim yanımızda, Allah razı olsun onlardan. Burada onlar haber yaptıklarında devlet bizim tüm ihtiyaçlarımızı gidermişti. Depremin yaşandığı ilk günlerdeki sıkıntılarımızı yayınlamışlar. Diğer gün tekrar geldiler kendilerinden sonra gelenleri sordular ben de bize yardımların geldiğini söyledim. Bunlar da daha önce hiçbir şey gelmemiş de onlardan sonra gelmiş gibi yayın yaptılar. Bunların hiçbiri doğru değil. Çarpıtma haber yapmasınlar."

Akpınar, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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