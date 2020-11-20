Depremzedelere 1 yıllık kira desteği - Son Dakika

Depremzedelere 1 yıllık kira desteği

20.11.2020 15:52
Depremzedelere 1 yıllık kira desteği, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yapılan iş birliği sonrasında depremde evleri zarar gören 20 ailenin 1 yıllık kira masraflarının karşılanacağı belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yapılan iş birliği sonrasında depremde evleri zarar gören 20 ailenin 1 yıllık kira masraflarının karşılanacağı belirtildi.

Deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla Bayraklı Belediyesi, Hürriyet Emlak ve Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binasındaki toplantıya Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra; Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Ahbap Derneği Kurucusu ünlü Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akçelik katıldı.

Yapılan iş birliği sonrasında 20 ailenin 1 yıllık kira masrafları karşılanacağı belirtildi. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sadece bu süreçte değil, kalıcı evlerine çıkana kadar ve sonrasında da yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz. Bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Başkan Sandal, "İzmir ciddi bir dayanışma örneği gösterdi. Gönüllü kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve İzmirliler öncü yaraların sarılmasında oldu. Bu süreçte çadırlarda kalan yaklaşık 100'e yakın vatandaşımızın da geçici konutlara geçmesiyle ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugüne kadar yardımsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla 259 ailemize barınma imkanı sağladık. Bugün bu sayı 279'a çıktı. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını sadece bu süreçte değil, kalıcı konutlarına geçinceye kadar karşılamak için elimizden geleni yapacağız ve ondan sonra da kimseyi yalnız bırakmayacağız. 'Biz bu yaraları el birliğiyle sarabiliriz' dedik ve büyük dayanışma örneği gördük. Yardımlarını esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Zeynep Tandoğan da, 20 aileye 1 yıl süreyle kesintisiz kira desteğiyle attıkları adımın, daha büyük bir hareketin ilk adımı olması açısından örnek olmasını ve bir çağrı niteliği taşımasını istediklerini söyledi.

Haluk Levent: "Elimizden geldiğince İzmir'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz"

Sanatçı Haluk Levent de, "Depremin ardından ilk dakikalardan itibaren AFAD ile birlikte harekete geçerek bölgedeydik. Afet platformu oluşturduk. Sivil toplum kuruluşlarını toplayarak belediyelerle entegre olduk. Depremin üzerinden geçen 17 günde biz hala buradayız. Destekleri ulaştırmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince İzmir'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu sırada Bayraklı Belediye Başkanımız ile de görüştük, neler yapabiliriz diye düşündük. Depremin ana üssü olarak görünmese de; yıkım üssü olarak deprem, Bayraklı'daydı. Bir çok bina yıkılmıştı. Hürriyet Emlak'ın bize ilettiği teklifi başkanımıza getirdim ve çok duygulandı. Bu çalışma, 'Biz deprem için neler yapabiliriz' diyen birçok firmaya da öncü olacaktır. Başka firmalarımızdan da destekler bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Depremzedelere 1 yıllık kira desteği
Depremzedelere 1 yıllık kira desteği
Depremzedelere 1 yıllık kira desteği
Depremzedelere 1 yıllık kira desteği

Haluk Levent, Bayraklı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedelere 1 yıllık kira desteği - Son Dakika


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