Depremzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Depremzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Eskişehir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için toplanan 2 tır yardım malzemesi bölgeye yollandı.

Eskişehir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için toplanan 2 tır yardım malzemesi bölgeye yollandı.

Depremin yaralarını sarmak için Türk Diyanet Vakfı, Eskişehir Müftülüğü ve Malatyalılar Derneğinin başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Toplanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Vilayet Meydanı'ndan Elazığ'a uğurlandı. Duaların ardından 1663 paket gıda, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırlar, AFAD Genel Müdürlüğünce belirlenen toplanma yerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Uğurlamaya Vali Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Malatyalılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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