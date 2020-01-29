Depremzedelere 50 ton odun dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere 50 ton odun dağıtıldı - Son Dakika

Depremzedelere 50 ton odun dağıtıldı

6 saat önce

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da depremden hasar gören evlerine giremedikleri için AFAD ile Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kalan depremzedelere soğuktan korunmaları için 50 ton odun dağıtıldı.

Depremzedelere 50 ton odun dağıtıldı, System.String[]

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da depremden hasar gören evlerine giremedikleri için AFAD ile Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kalan depremzedelere soğuktan korunmaları için 50 ton odun dağıtıldı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören çok sayıda vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan halk diğer yandan da soğuklarla mücadele etmeye çalışıyor. AFAD ve Kızılay tarafından Kültürpark'ta kurulan çadırlarda kalmak zorunda kalan depremzedelere, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 50 ton odun dağıtıldı.


Bütün çadırları gezerek odunları depremzedelere kendi eliyle teslim eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü olarak harekete geçerek depremzedelerin ısınmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. İhtiyaç duyulduğu sürece bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Çetiner, " Cuma akşamı 6.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. Biz, yatırımcı bir kuruluş olarak valilik kriz masasında yer aldık. Teşkilatımızın bazı imkanlarını halkımızın bu acılı gününde değerlendirmek anlamında iş makinalarımızla özellikle enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için ve doğal kaynaklı yangında da araçlarımızı gönderdik ve belediyenin itfaiye araçları ile söndürdük. Yine hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere 14 adet aracımızı valiliğin emrine verdik. Sahada bu tür faaliyetlerimizi ve desteklerimizi sağlıyoruz. Malatya ve Elazığ'da özelikle orman köylüsünün telef olan büyük ve küçükbaş hayvanlarını karşılamak için Orköy destekleri ile desteklemek için bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğü'nün bizlere talimatı üzerine tespitler yaptık" dedi.


İlk gece 50 ton odun dağıtıldı


Odun dağıtımına başladıklarını ve bu tür desteklerinin devam edeceğine de değinene Çetiner, "Kaç gündür izliyoruz, çadırlarımızın yakacak odun ihtiyacını fark ettik. Kurum olarak biz bugün yaklaşık 50 ton odun dağıttık. Dağıtımlara yarın akşam da devam edeceğiz. Rabbim, böyle afetler vermesin. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Kriz masasında verilen talimatlar doğrultusunda genel müdürlüğümüzün de destekleri ile biz bu faaliyetlerimizi Elazığ Bölge Müdürlüğü olarak sağlayacağız" açıklamalarında bulundu. - ELAZIĞ

Kızılay, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:24 Kaynak: İHA
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