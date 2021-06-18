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DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK - Son Dakika

DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK

18.06.2021 09:42

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Erzurum'un Çat ilçesinde evleri zarar gören depremzedeler için inşa edilecek konutlar için temel atma töreni düzenlendi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Erzurum'un Çat ilçesinde evleri zarar gören depremzedeler için inşa edilecek konutlar için temel atma töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Okay Memiş, 584 konut, 443 ahırın 1,5 ayda depremzedelere teslim edileceğini bildirdi. Vali Memiş, Çelik konstrüksiyonlu konutların 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacağını kaydetti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelerde hasara yol açtı. 584 konutun yıkıldığı ya da hasar gördüğü ilçede yer tespitinin ardından çalışmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çelik konstrüksiyonlu olarak inşa edilecek konutların temelleri atılıyor.

Çat ilçesine bağlı mahallelerde inşa edilecek konutların yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, Tuzluca Mahallesi'nde temel atma törenine katıldı. AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Laloğlu ile konutları yapacak firma yöneticilerinden bilgi alan Vali Memiş, "Geçtiğimiz yıl merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Allah'a şükür can kaybımız olmadı ama binalarımız hasar gördü. Devlet olarak önce vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderdik, çadırlar verdik, barınma imkanları, iaşe temin ettik. Daha sonra hasarları tespit edip, konutları yapmaya başladık. 1,5 ayda bitecek 584 konut teknik özellikle itibariyle eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar standartları yüksek olacak. Vatandaşları, kış mevsimine kadar yeni konutlarında barındırmaya başlayacağız" diye konuştu.

Çelik konstrüksiyonlu evlerin kış aylarına dayanıklı ve çok çabuk inşa edileceğini kaydeden Memiş, "Bu evlerin uygulamalarını daha önce gördük. Ancak vatandaşların kafasında tereddütler vardı. AFAD yöneticileriyle Malatya'ya gittiler. Orada yapılan binaları görünce 'biz de bunlardan istiyoruz' dediler. Biz de vatandaşın arzusuna göre hareket ettik. Allah muhafaza 9 şiddetinde depreme dayanıklı konutlar bunlar" dedi.

Çat ilçesine bağlı mahallelerde yapılacak olan 584 konut ile 443 ahır, 1,5 ayda depremzedelere teslim edilecek.

DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK
DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK
DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK
DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK
DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK
DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK
DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK

Karlıova, Erzurum, Bingöl, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEPREMZEDELERE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EVLER YAPILACAK - Son Dakika


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