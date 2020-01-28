Depremzedelere Adana'dan yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere Adana'dan yardım - Son Dakika

Depremzedelere Adana'dan yardım

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana, Hatay ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana, Hatay ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Adana'daki Tesbihçiler Çarşısı'ndaki esnaf, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan battaniye ve gıda maddesi tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Çarşı esnafından Nasır Fidan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Esnaf Rıza Türkmen de desteklerinin bundan sonra da süreceğini söyledi.

Depremzedelere Adana'dan yardım

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:07 Kaynak: AA
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