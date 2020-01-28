Depremzedelere Adana, Hatay ve Mersin'den yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere Adana, Hatay ve Mersin'den yardım - Son Dakika

Depremzedelere Adana, Hatay ve Mersin'den yardım

7 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana, Hatay ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Depremzedelere Adana, Hatay ve Mersin'den yardım, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Adana, Hatay ve Mersin'den bölgeye yardım malzemesi gönderildi.

Adana'daki Tesbihçiler Çarşısı'ndaki esnaf, Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan battaniye ve gıda maddesi tıra yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Çarşı esnafından Nasır Fidan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Esnaf Rıza Türkmen de desteklerinin bundan sonra da süreceğini söyledi.

Hatay

Antakya Ticaret Borsası ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan ve içerisinde soba, yatak, battaniye, su, kışlık kıyafet, hijyen malzemeleriyle kuru gıdaların bulunduğu yardım tırı deprem bölgesine gönderildi.

Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ali Mursaloğlu, yaptığı açıklamada, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay'daki oda ve borsalar olarak üyeler ve vatandaşlar aracılığıyla deprem bölgesine yardım gönderdiklerini belirten Mursaloğlu, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de destek veren tüm oda ve borsalara teşekkür etti.

Mersin

Mersin'de, Anamur Belediyesince deprem bölgesindeki vatandaşlar için toplanan gıda, giyim ve temizlik malzemeleri kamyonlarla Elazığ'a gönderildi.

Kamyonların uğurlanma törenine Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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