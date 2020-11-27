Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor - Son Dakika

Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor

27.11.2020 16:42
Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor, System.String[]

Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlarla karşılanıyor.

Depremde evleri ağır ve orta derecede hasar görenlerin yeni yuvalarındaki beyaz eşya ihtiyaçları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlarla karşılanıyor. Depremzedelerin beyaz eşya ihtiyacını karşılamak için yürütülen kampanyaya destek çağrısını yineleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evleri ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelerin yeni evlerindeki eşya gereksinimleri karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine yapılan başvuru sonrası incelemeleri tamamlanan 147 hanenin; buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, kanepe, setüstü ocak, yatak gibi ihtiyaçları teslim edildi. Bu ailelere gıda ve hijyen paketi verildi, giysi ihtiyaçları da giderildi; ayrıca yine 233 haneye gıda ve hijyen paketi verilerek giysi desteği sağlandı.

"Halkın Bakkalı" ve "Biz İzmir" dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketlerinin de dağıtımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde 205 haneye daha ulaşarak; eşya, gıda ve giysi ihtiyaçlarını karşılayacak. Böylelikle destek verilen hane sayısı 352'ye çıkacak.

Depremden etkilenen İzmirliler'in yeni evlerinde en büyük ihtiyaçlarının beyaz eşya olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkın Bakkalı üzerinden başlattıkları destek kampanyasına katkı verenlere teşekkür etti. Kampanyanın devam ettiğini belirten Soyer, "Dayanışmayı ne kadar büyütürsek yaralarımızı o kadar çabuk sararız" dedi.

Bağış miktarı 21.5 milyonu geçti

Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden bugüne kadar; 9 bin 349 adet uyku tulumu, 122 bin 57 gıda paketi, 139 bin 896 hijyen paketi ve 174 bin 548 sıcak yemek paketi bağışı alınarak dağıtımı sağlandı. Hijyen ve gıda paketlerinin dağıtımına devam edilirken, dayanışma kampanyasına oluşan ihtiyaçlar üzerine; buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, elektrikli süpürge ve yatak eklendi. Şuana kadar yardımseverler tarafından satın alınan; 133 adet buzdolabı, 118 adet çamaşır makinesi, 162 adet set üstü ocak, 107 adet süpürge, 492 adet tek kişilik yatak ile 216 adet çift kişilik yatak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 21.5 milyonu geçti.

Halkın Bakkalı sanal platformu üzerinden dayanışma kampanyasına katılmak isteyenlerin, www.halkinbakkali.com adresinden; çift kişilik yatak ve baza, tek kişilik yatak ve baza, buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak ve elektrikli süpürge siparişi verebiliyor. - İZMİR

Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor
Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor
Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor

Beyaz Eşya ve Elektirikli Ev Aletleri, Tunç Soyer, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedelere beyaz eşya desteği sürüyor - Son Dakika


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