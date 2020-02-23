Depremzedelere çorba dağıtıldı - Son Dakika

Depremzedelere çorba dağıtıldı
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-Depremzedelere çorba dağıtılması VAN - Van'ın Başkale ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören evlerin bulunduğu Gelenler Mahallesi'nde depremzedelere çorba dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:05 Kaynak: AA
-Depremzedelere çorba dağıtılması VAN - Van'ın Başkale ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören evlerin bulunduğu Gelenler Mahallesi'nde depremzedelere çorba dağıtıldı.
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