Depremzedelere Çorum'dan odun ve kömür yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere Çorum'dan odun ve kömür yardımı - Son Dakika

Depremzedelere Çorum'dan odun ve kömür yardımı

6 saat önce

Çorum'da Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere kömür ve odun yardımında bulunuldu.

Depremzedelere Çorum'dan odun ve kömür yardımı, System.String[]

Çorum'da Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere kömür ve odun yardımında bulunuldu.

Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kömürcüler Derneği Başkanı Mustafa Mert ve dernek yöneticileri Halit Bölükbaş ile Osman Şahin tarafından temin edilen kömür ve odunların yüklü olduğu yardım tırı yola çıkmadan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) önünde uğurlama töreni düzenlendi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, burada yaptığı konuşmada, depremde evlerini kaybeden Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların, çadır ve konteynerlerde yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirterek, devletin mağdur vatandaşlar için gerekli yardımları yaptığını söyledi.

Devletin yaptığı yardımlara katkıda bulunmak için Çorum'da da böyle bir kampanya başlatıldığını ifade eden Gür, "Arkadaşlarımız, depremzedelerin kış ayını rahat geçirebilmeleri için böyle bir yardım düzenlediler. Kampanyaya katkı yapan oda ve dernekler ile üyelerine teşekkür ederim. Allah, ülkemizi her türlü felaketten korusun." diye konuştu.

Daha sonra yardım tırı deprem bölgesine uğurlandı.

Malatya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı
ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:25:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelere Çorum'dan odun ve kömür yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]