Depremzedelere derneklerin yardımları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere derneklerin yardımları sürüyor - Son Dakika

Depremzedelere derneklerin yardımları sürüyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında kurum ve kuruluşların yanı sıra derneklerin de depremzedelere yönelik ciddi oranda katkıları devam ediyor.

Depremzedelere derneklerin yardımları sürüyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında kurum ve kuruluşların yanı sıra derneklerin de depremzedelere yönelik ciddi oranda katkıları devam ediyor.


24 Ocak'da meydana gelen deprem nedeniyle bir çok kurum ve kuruluşun yanı sıra yaraların sarılması için dernekler de destek veriyor. Ülke genelinde herkesin yardıma koştuğu depremde, İHH İnsani Yardım Derneği de deprem anından itibaren saha da hizmet veriyor.Arama kurtarma faaliyetine katılan ardından da 2 mobil AŞ evi ile katkı sunan dernek, aynı zamanda hayır severlerin desteğiyle depremzedelere ihtiyaç malzemeleri ulaştırdığı bildirildi.


Tüm imkanları ve insan kaynağı ile Elazığ'da öncelikle arama kurtarma faaliyetlerinde bulunulduğunu anımsatan Derneğin Elazığ Temsilcisi Metin Kılıç, "Deprem anından itibaren Elazığ'da sahada yerini almış ve önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler öncelikle arama ve kurtarmaya dair çalışmalar olmuş ardından çalışmalarımız depremzedelerin temel ihtiyaçlarının ve barınma sorunlarının azaltılmasına yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda 150 bin kilogramı aşan gıda yardımı, iki mobil aşevinde yemek hizmeti, un yardımı, bebek bezi, muhtelif hijyen malzemesi, kıyafet ve battaniye, çadır, bin 500'e yakın ısıtıcıdan müteşekkil 30 tır yardım sağlamış ve dağıtılmıştır. 100 tonu aşkın yakacak mağdurlara ulaştırılmıştır. Bunların yanında ev ziyaretleri, yetim ailelerini ziyaret gibi psiko sosyal faaliyetlerimiz devam etmektedir"dedi.


Kılıç, ayrıca depremzedelerin temel barınma ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her türlü yardım faaliyetinin devam edeceğini de aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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