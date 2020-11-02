Depremzedelere destek olmak için İzmir'e gittiler - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinden 3 personel, depremzedelere psiko-sosyal destek vermek amacıyla İzmir'e gitti.
Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanlarından 3 personel, afetzedelerin deprem şokunu üzerlerinden atmaları için Kozan'dan İzmir'e hareket etti. İzmir'e ulaşan personellerin psiko-sosyal destek çalışmalarına başladıkları belirtildi.
Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları görevlerini tamamladıktan sonra ilçeye geri dönüş yapacak. - ADANA
- Kaynak: İHA
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