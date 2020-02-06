Depremzedelere gelen yardım malzemeleri Elazığ OSB'nin depolarında tasnif ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere gelen yardım malzemeleri Elazığ OSB'nin depolarında tasnif ediliyor - Son Dakika

Depremzedelere gelen yardım malzemeleri Elazığ OSB'nin depolarında tasnif ediliyor

7 saat önce

Depremin yaşandığı Elazığ'a gönderilen yardım malzemeleri, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tahsis ettiği depolarda tasnif edilerek depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremzedelere gelen yardım malzemeleri Elazığ OSB'nin depolarında tasnif ediliyor, System.String[]

Depremin yaşandığı Elazığ'a gönderilen yardım malzemeleri, Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tahsis ettiği depolarda tasnif edilerek depremzedelere ulaştırılıyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların hızla sarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Bu kapsamda Elazığ OSB, bazı depoları, depremzedelere yardım ulaştırmak için çalışan yardım kuruluşlarının kullanımına açtı.

Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin OSB'de büyük hasara yol açmadığını belirterek, fabrikalar ve makinelerde ciddi zarar oluşmadığını söyledi.

Depremin ardından devletin tüm kurumları ile kuruluşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini dile getiren Öztürk, devlet yetkililerinin ilk günden bu yana kentte bulunduğunu, çalışmaları yerinde koordine ettiğini aktardı.

"OSB'nin kapılarını depremzedeler için açtık"

"İlk günden bu yana Elazığ OSB'nin kapılarını depremzedeler için açtık. AFAD'a 9 bin metrekarelik fabrikayı lojistik merkezi olarak kullanıp malzeme sevkiyatı yapması için tahsis ettik. Kızılay'a ise 14 bin metrekare kapalı alan verdik." diyen Öztürk, birçok fabrikayı da mağdur insanların kullanımına açtıklarını kaydetti.

Öztürk, Türkiye'nin her yerinden kente yardım geldiğini, bu yardımların OSB'de tahsis ettikleri alanlara getirildiğini ifade etti.

Depremin meydana geldiği andan itibaren Valilik, Elazığ Belediyesi, AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli hareket ettiklerini belirten Öztürk, "Türkiye'de ve Elazığ'da çok güzel bir dayanışma oldu. İyi bir koordinasyon hala sürüyor. İlk günden bu yana kente gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, kurum ve kuruluşların temsilcileri desteğini sürdürdü. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılacak." dedi.

Öztürk, depremden dolayı hiçbir fabrikanın faaliyetinin durmadığını belirterek bazı işletmelerin depremin yaşandığı ilk hafta üretime ara verip çalışanlarına bir hafta izin verdiğini sözlerine ekledi.

Elazığ, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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