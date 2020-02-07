Depremzedelere gelişigüzel yardım dağıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere gelişigüzel yardım dağıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Depremzedelere gelişigüzel yardım dağıtan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Elazığ'daki deprem sonrası getirdikleri yardım malzemelerini gelişigüzel halka dağıtan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Elazığ'daki deprem sonrası getirdikleri yardım malzemelerini gelişigüzel halka dağıtan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grup şahsın gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi.

Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."

Depremzedelere gelişigüzel yardım dağıtan şüpheli gözaltına alındı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:03 Kaynak: AA
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