Depremzedelere gıda malzemesi götüren ekip çığ nedeniyle mahsur kaldı - Son Dakika

Malatya'da depremzedelere gıda götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vakıf görevlileri, bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.



Pütürge ilçesinde depremzedelere gıda malzemesi dağıtımından dönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, yolda düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Vakıf görevlilerinin yardım çağrısın üzerine Malatya Büyükşehir belediyesi kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren kar temizleme çalışmalarının ardından Erdemler Mahallesi yolu yeniden ulaşıma açılarak vakıf görevlileri kurtarıldı. Çığın altında kalmaktan kıl payı kurtulan görevliler, yolun açılması ile birlikte ilçeye dönebildi. - MALATYA