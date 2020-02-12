Depremzedelere "gıda" yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere 'gıda' yardımı - Son Dakika

Depremzedelere "gıda" yardımı

6 saat önce

Karabük Valiliği organizesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremzedelere bir tır dolusu gıda yardımı gönderildi.

Depremzedelere

Karabük Valiliği organizesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremzedelere bir tır dolusu gıda yardımı gönderildi.


Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye'nin Elazığ'daki depremden sonra çok sıkı bir şekilde kenetlendiğini söyledi.


Türkiye'nin her yerinden Elazığ'a yardım gönderildiğini ifade eden Gürel, "Yoğun bir şekilde yardım gelince 'artık göndermenize gerek yok' denmişti. Fakat şimdi gıda ile ilgili bir talebin olduğu iletilince bizlerde hem kurumlarımıza hem ilçelerimize ilettik. Okullarımızdan özellikle çocuklarımızın harçlıklarının toplandığını biliyoruz. Buradan da çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum gerçekten de çok fedakarca bir yardımda bulundular. Kurumlarımızdan, iş adamlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden yardımlar geldi. Onları da hep beraber bir tır ile göndermiş olacağız" dedi.


Tırın tamamen gıda yardımı olarak hazırlandığını aktaran Gürel, şunları kaydetti:


"500 koli ve diğer taraftan da Mescier'den yardım geldi, kolilerce su göndermiş olacağız. Kışın ortasında şartlar çok ağır. İnşallah devletimizin desteğiyle süreç bir an önce hızlanır. Ben yardımcı olan vatandaşlarımıza, kurum amirlerimize, memurlarımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum örgütü mensuplarına teşekkür ediyorum ve çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum, çok iyi bir şekilde gerçekten güzel organize oldular. Göndereceğimiz yardım tırında onların çok büyük emeği var, o yüzden çocuklarımızın tekrardan gözlerinden öpüyorum hepinize teşekkür ediyorum."


Konuşmanın ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edilerek, yardım tırı Elazığ'a gönderildi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Karabük, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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