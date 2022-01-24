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Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi - Son Dakika

Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi

24.01.2022 11:24

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde, daha çok kırsalda yaşayan ve hayvancılıkla geçinenler için yapılan göl manzaralı köy konutları, villa konforunda yaşam sunuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde, daha çok kırsalda yaşayan ve hayvancılıkla geçinenler için yapılan göl manzaralı köy konutları, villa konforunda yaşam sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca afetzedeler için yapılan evler kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde köy tipi konutlar inşa ediliyor. Yapılan 1214 köy evinden 690'ı hak sahiplerine teslim edildi.

Kale ilçesindeki depremzedeler için Bent Mahallesi'nde yapılan konutlar, lüks villaları andırıyor. Karakaya Baraj Gölü manzaralı köy tipi evlerin tamamı çelik konstrüksiyondan, depreme ve yangına dayanıklı olarak inşa edildi.

Bahçesinde ahırı da bulunan konutlar, depremzedelere güvenli yaşam imkanı sunuyor.

Bent Mahallesi'nde yaşayan depremzede 55 yaşındaki Mehmet Aldaş, AA muhabirine, o günü halen unutamadığını, evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki bazı binaların yıkıldığını anımsattı.

O günleri bir daha yaşamamak için dua eden Aldaş, "Evlerinin enkazı altında kalan komşularımız vardı, iki komşumuzu enkazdan çıkararak hastaneye gönderdik. Çok kötü günlerdi, Allah kimsenin başına vermesin. O gece sabaha kadar bahçemizde ateş yakarak bekledik." dedi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Aldaş, depremin hemen ardından devlet yetkililerinin yanlarında olduğunu, kendilerini yalnız bırakmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hemen çadırımız getirildi, ısıtıcımız dağıtıldı ve bir süre çadırda yaşadık. Devletimiz depremin hemen ardından yanımızda oldu. Yemekler dahil tüm ihtiyaçlarımız bize ulaştırıldı. Bir süre çadırda yaşamımız sürdürdük, ardından konutlarımız yapılmaya başladı. Şu an ise köy tipi evlerimiz teslim edildi. Evlerimiz çok güzel, bir sobayla evin her tarafı ısınıyor. Allah devletimizden razı olsun. Öncelikle

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Onu üzerimizden eksik etmesin."

Hayvancılık yaptığı için köy tipi konutların kendisi için çok ideal olduğunu aktaran Aldaş, "Ahırımda 6 hayvan bakıyorum. Çok memnunuz. Bundan daha iyisi olmaz. Devletimiz hemen bize sahip çıktı. Evimiz tek katlı ve çok güzel. Eşim, çocuklarım ve annemle burada yaşamımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Aldaş'ın annesi 85 yaşındaki Zeynep Aldaş ise yeni evlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Allah devletimizden bilhassa Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu evler daha güzel. Allah hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

"Devletimiz konutları yapmasaydı halen sokakta olacaktık"

Köy tipi konutlarda yaşamını süren depremzede 70 yaşındaki Bekir Sevim ise halen depremde yaşadıklarının etkisinde olduklarını söyledi.

Sarsıntıyla kendilerini dışarı attıklarını, ardından evlerinin yıkıldığını anlatan Sevim, şunları kaydetti:

"Sabaha kadar sokakta, caminin altında, bahçelerde ateş yakarak geceyi geçirdik. Depremin hemen ardından çadırımız geldi, bir süre çadırda ardından konteynerde kaldık. Sonra evlerimiz yapıldı ve bize teslim edildi. Devletimizden Allah razı olsun, olmasaydı ne yapabilirdik bilmiyorum. Köy tipi konutlardan çok memnunuz. Devletimiz bu konutları yapmasaydı biz halen sokakta olacaktık. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin. Beş vakit namazımızda Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz."

Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi
Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi
Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi

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Malatya, Sivrice, Elazığ, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evi - Son Dakika


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