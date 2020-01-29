Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu - KIRKLARELİ - Son Dakika

Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenlere sırtındaki montunu çıkarıp gönderen 67 yaşındaki Hatice Özgür'e, montunun cebinde unuttuğu emekli maaşı teslim edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenlere sırtındaki montunu çıkarıp gönderen 67 yaşındaki Hatice Özgür'e, montunun cebinde unuttuğu emekli maaşı teslim edildi.

Ahmetbey Belediyesinin depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını öğrenen Özgür, yorgan, battaniye ve bazı giyim malzemelerini çuvala doldurarak belediyeye götürdü. Özgür, üzerindeki montunu da çıkararak yardım için yetkililere teslim etti.

Belediyeden ayrıldıktan sonra montunun cebinde emekli maaşını unuttuğunu fark eden Özgür, belediye yetkilileriyle iletişime geçti.

Malatya'ya ulaşan yardım malzemelerini kontrol eden ekipler, Özgür'ün montunun cebinde emekli maaşı ve makbuzunu buldu. Para, Özgür'ün banka hesabına yatırıldı.

Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin bu sabah Malatya'da cebinde emekli maaşını bularak kendisine gönderdiğini anlatarak, "Hem üzüldüm hem sevindim desem yeri var. Depremde insanlar enkaz altında kaldı, dışarıda kalanlar oldu. 'İnşallah hayırlı bir insanın eline geçer ve kullanırlar.' diye içimden geçirdim." dedi.

Her gün Elazığ'daki gelişmeleri takip ettiğini anlatan Özgür, "1999 depreminde olduğu gibi insanların enkaz altından çıkarılması beni çok üzdü. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. 1989'da zorluk yaşadık. Geçmişte yaşadığım sıkıntılardan dolayı çok duygusalım. Emekli maaşımı çektim, montumun cebine koydum. Göndereceğim eşyaları el arabasına koydum, belediye personeline teslim ettim, montumu da çıkardım verdim. 'Hayırlı uğurlu olsun.' dedim ama yine bana kısmetmiş. Çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun diyorum." sözlerine yer verdi.

Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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