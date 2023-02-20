Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çalarken suçüstü yakalandılar

Sultangazi'de depremzedeler için toplanan kıyafetleri üzerlerine giyerek çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 19 Şubat'ta saat 00.44 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi'ndeki bir tesiste meydana geldi. İddiaya gören, deprem bölgesindeki vatandaşlar için toplanan giyim eşyaları hırsızların hedefi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrolde M.Y. ve E.G. isimli şahıslar çaldıkları eşyalar ile birlikte olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların çaldıkların üzerine giydikleri belirlendi. Yakalanan şüpheliler "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL