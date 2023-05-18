Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı

18.05.2023 12:04

Deprem bölgesindeki AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaret ettiği görüntüleri Tiktok'ta paylaştığı gerekçesiyle dün hakim karşısına çıkan Ayşegül Didem D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli kadın bugün de Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı tekrar gözaltına alındı.

Eskişehir'de ikamet eden 41 yaşındaki Ayşegül Didem D. isimli kadın, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nin ardından deprem bölgesinde bulunan ve AK Parti'ye oy veren vatandaşları sert sözlerle eleştirdiği videoyu Tiktok hesabında paylaştı.

DEPREMZEDELERE HAKARETTEN SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan şüpheli kadın, dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı

YENİDEN GÖZALTINDA

Adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ayşegül Didem D.'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğine yönelik şikayetler hakkında inceleme başlatıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Ayşegül Didem D. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli kadın tekrar gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ayşegül Didem D., 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • HAYRİ ÇOLAK: Den kimsin ki TC başkanına küfür ediyorsun hadsiz seni başka işiniz mi yok . Cevap Yaz 79 15 Yayından Kaldır
  • Serdar Dur: Aramızdaki fark şu; Siz Amerikada gezmeyi lük sayıyorsunuz, bize ise ülkemizde gezmek lüks, Amerikada gezmek mülteciliktir. Cevap Yaz 60 14 Yayından Kaldır
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AK Parti, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika


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11:07 Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
11:07 Depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı
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SON DAKİKA: Seçimlerden sonra depremzedelere hakaret eden kadın bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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