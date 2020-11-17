Depremzedelere işitme cihazı yardımı - Son Dakika

Depremzedelere işitme cihazı yardımı

17.11.2020 12:41
Depremzedelere işitme cihazı yardımı, System.String[]

İSTANBUL merkezli bir işitme cihazı firması, Ahbap Derneği ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde, İzmir depreminde evleri hasar görmüş işitme kayıplı ihtiyaç sahiplerine cihaz bağışı yapacağını duyurdu.

İSTANBUL merkezli bir işitme cihazı firması, Ahbap Derneği ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde, İzmir depreminde evleri hasar görmüş işitme kayıplı ihtiyaç sahiplerine cihaz bağışı yapacağını duyurdu. İşitme cihazı kullanan depremzedeler için firmanın göndereceği 40 cihaz, İzmir'deki merkezlerden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6'lık depremden sonra işitme cihazları kaybolan veya zarar gören işitme engelli depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. İstanbul merkezli bir işitme cihazı firması, Ahbap Derneği ile iş birliği yaparak, İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine 40 işitme cihazı bağışlama kararı aldı. Firmanın İşitme Cihazları İş Birimi Direktörü Barış Nargileci, yaptığı açıklamada "İzmir'de yaşanan deprem sonrası acımız büyük. Hep birlikte toparlanmaya ve yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu süreçte İzmir'in yanındayız. Depremde evi hasar görmüş işitme kaybı yaşayan, cihazını kaybetmiş veya arızalanmış vatandaşlarımızın işitme cihazı ve cihaz bakım ihtiyaçlarını Ahbap Derneği iş birliğimiz çerçevesinde karşılıyor olacağız" dedi. Nargileci, cihaz ihtiyacı olan kişilerin, firmanın Alsancak, Hatay ve Karşıyaka'da bulunan İdis İzmir şubelerine ya da adresinden 'sağlık' kategorisi üzerinden başvuru yapmalarını ve tüm başvurulara en hızlı şekilde geri dönüş yapılacağını paylaştı.


Depremzedelere işitme cihazı yardımı
Depremzedelere işitme cihazı yardımı

Seferihisar, İstanbul, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremzedelere işitme cihazı yardımı - Son Dakika


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