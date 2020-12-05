Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı - Son Dakika

Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı

05.12.2020 17:47
Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı dayanışma kampanyasında sona gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı dayanışma kampanyasında sona gelindi. "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 233 bine ulaştı. Kampanya 7 Aralık Pazartesi günü kapanacak.

İzmir'i sarsan depremin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında sona gelindi. Kampanya kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 233 bine ulaştı. 4 bin 609 destekçi tarafından depremde evsiz kalan ailelere toplamda 19 milyon 450 bin TL aktarıldı. Depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 229'u buldu. Büyükşehirin Uzundere'de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı 111'e ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

"YARALARIMIZI DAYANIŞMAYLA SARDIK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasının 7 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de sona ereceğini açıklayarak kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. 18 ayda yangın, pandemi ve deprem olmak üzere yaşanan krizlerin dayanışmayla aşıldığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, "İzmir'de dayanışmanın tarihini yazdık, yaralarımızı dayanışmayla sardık. Depremin ardından hiçbir vatandaşı aç açıkta bırakmadık. Geçici çözüm olarak çadır kurduk, depremzedelerimizin oralarda rahat etmesi için elimizden geleni yaptık. Kış gelmeden hiçbir yurttaşımızı çadırlarda bırakmayacağız dedik ve ne mutlu bize ki çok kısa bir süre içinde hepsinin başını sokabileceği bir çatı sağlayabildik. Bunların hepsini birlikte yaptık. Zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi, tek yürek olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. İnanılmaz bir dayanışma destanı yazdınız. halkinbakkali.com üzerinden depremzedelere eşya sağlayan kampanyamız ise sürüyor. Evleri orta hasarlılara belediye bütçesinden 5'er bin lira kira desteği de başlıyor. Kampanyalara maddi, manevi destek sunan herkese İzmir adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(İHA)

Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı

Tunç Soyer, Pazartesi, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu'na attı Kayınpeder, çocuğunu görmeye gelen damadına cadde ortasında kurşun yağdırdı Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar polisleri görünce tehlikeye aldırmadan bir duvarın üstünde saklandı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaştırıp bulamayacağından emin değiliz Son Dakika! Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Takip ediliyorum" açıklamasına yanıt: Tamamen gündemi değiştirme çabası ve iftiradır Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Seren Serengil alay konusu oldu Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileriyle tartışıp karakolluk oldu
Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı Everton, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı         
17:42
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür, sebebini anlattı         
16:52
Eşini tüfekle vuran kocanın Eşini tüfekle vuran kocanın "Haberim yokmuş gibi çek kanka" sözleri pes dedirtti         
16:07
Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem         
15:52
Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar Kısıtlamada turistlerin keyfine diyecek yoktu! Maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyip yerlere attılar         
15:27
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor Sokağa çıkma kısıtlaması Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor         
13:53
Aşk mesafe dinlemedi! Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi Aşk mesafe dinlemedi! Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi         
12:40
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Hacizli lüks aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar Hacizli lüks aracı parçalayıp boş araziye bıraktılar         
11:22
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor         
10:08
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 18:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelere kira desteği 42 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei