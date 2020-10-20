Çalık ve Güder 5 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesine bağlı 5 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmet binasında, Pelitli, Bulutlu, Düzyol, Kamıştaş ve Çolaklı mahallelerinin muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Çalık deprem esnasında evleri hasar gören vatandaşların yaralarının sarılması için toplandıklarını belirtti.

Çalık, şunları kaydetti:

"Deprem sürecinden sonra çok önemli bir yol kat ettik. Hasarlı evler yıkıldı, enkazlar kaldırıldı. Tespit edilen yerlere evlerimiz yapılmaya başlandı. Örnek olarak Bulutlu Mahallesi'nde şu an 20 evimiz yapıldı. Diğer mahallelerimizde yer tespiti ile ilgili sorunlar çözüldü. İhaleler yapılmış, evlerimiz inşa edilecek. TOKİ Başkanımızı aradık. İnşallah en kısa zamanda Pelitli, Bulutlu, Düzyol, Kamıştaş ve Çolaklı mahallelerimizde evlerimiz yapılacak."

Osman Güder ise özellikle depremden sonra bazı mahallelerde konut yapımında gecikmeler olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bunun sebebi bazı vatandaşlarımızın yaşadığı uzlaşmazlıktan kaynaklı. Amacımız depremden etkilenen mahallelerimizde biran önce konutların yapımına başlanmasıdır. Bazı mahallelerimizde konutlar yapıldı, bazılarında ise yapımı devam ediyor. Biz de bugün bir araya gelerek 'Neler yapabiliriz?' onu konuştuk. Sorunu iletmek için TOKİ Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede şuan 4800 tane konutun ihalesinin yapıldığı ama gerek yol problemleri gerek yer tahsis noktasında oluşan sıkıntılardan dolayı bazı konutların yapımına başlanmadığı aktarıldı. Özellikle köyde konut istemeyen hak sahiplerine şehirde de Gelincik Tepesi diye belirtmiş olduğumuz yerde yapılan konutlardan da hak sahibi olacağı konusunda görüş alış verişinde bulunduk. İnşallah kısa süre içinde de bu konutların yapımına başlanacak."

Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mustafa Türker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de katıldı.