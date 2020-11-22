Depremzedelere kuaför hizmeti - Son Dakika

İZMİR'de, yıkıcı deprem sonrası zor günler yaşayan afetzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla gönüllü kuaförler tarafından ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası İzmirliler, birlik olup, zor durumda olan afetzedeler için seferber oldu. Çeşitli meslek gruplarından birçok kişi, gönüllü olarak depremzedelere yardımlar ulaştırdı. Depremzedelerin normalleşme sürecine katkıda bulunması için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 'İyilik Takipçileri' topluluklarıyla sosyal medyayı da etkin kullanan Alperen- Rana Çetinkaya çifti, birçok destekçiye ulaşarak, depremzedeler için yardım topladı. Çetinkaya çiftinin öncülüğünde depremzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için konteynerde kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Bayraklı'da yıkılan Rızabey Apartmanı yakınına konulan konteynerde, gönüllü kuaförlerin desteğiyle depremzedelere hizmet veriliyor. Erkek- kadın karışık ve ücretsiz hizmet verilen kuaförde başta saç yıkama olmak üzere tıraş hizmetinden de depremzedeler yararlanıyor. Pandemi nedeniyle konteynere en fazla 2 kişi alınırken, ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı gibi Covid 19 önlemlerine de dikkat ediliyor.