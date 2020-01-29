Depremzedelere milli eğitim takviyesi - Son Dakika

Malatya'da depremzedelere çadır kurmak için eğitim camiası da takviye oldu.



AFAD Malatya Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (MEB) Kale ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara çadır kuruyorlar. AFAD ve UMKE ekiplerinin yapmış olduğu arama kurtarma çalışmalarında birçok vatandaşları göçük altından kurtarılmasından sonra, AFAD Malatya Müdürlüğünün çağrısı üzerine Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği Kale ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara çadır kuruyorlar.



MEB ekiplerinin Kale ilçesinde 100'e yakın çadır kurdukları kaydedildi. - MALATYA