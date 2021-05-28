Depremzedelere psikososyal destek - Son Dakika

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde önceki gün yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri psikososyal destek çalışmaları kapsamında ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aralarında sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyologların yer aldığı psikososyal müdahale ekipleri, önceki gün depremin yaşandığı Otlukbeli ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Vatandaşlarla görüşen ekip, yetişkin ve çocukların depremin olumsuz etkilerinden kurtulmasına yardımcı olmaya çalıştılar.

Görüşmelerin ardından yetişkinlerin rahatladıkları belirtilerek, "Yaşanan deprem sonrasında kişilerde meydana gelen sorunları birileriyle paylaşmaları çok önemli. Kişileri sorunlarını atlatmalarına teşvik etmek, onları normalleştirmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim yaptığımız iş, depremden etkilenenlere çok iyi geliyor." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN