Sultangazi 'de depremzedeler için toplanan yardımlar dün gece saat 00.45 sıralarında Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nden 2 şüpheli tarafından çalınmak istendi. Olayı fark eden bir görevlinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Özdemir Bayraktar, Sultangazi, Habipler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEPREMZEDELERE TOPLANAN YARDIMLARI ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

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