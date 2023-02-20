DEPREMZEDELERE TOPLANAN YARDIMLARI ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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DEPREMZEDELERE TOPLANAN YARDIMLARI ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

20.02.2023 11:20

SULTANGAZİ'de, depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

SULTANGAZİ'de, depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardımları çalmak isteyen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Sultangazi'de depremzedeler için toplanan yardımlar dün gece saat 00.45 sıralarında Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Özdemir Bayraktar Kültür Merkezi'nden 2 şüpheli tarafından çalınmak istendi. Olayı fark eden bir görevlinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Özdemir Bayraktar, Sultangazi, Habipler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMZEDELERE TOPLANAN YARDIMLARI ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

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