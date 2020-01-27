Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı - Son Dakika

Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı

6 saat önce

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya, Doğanyol ile Pütürge ilçelerindeki afetzedeler için Türkiye'nin birçok kentinden yardımlar gönderiliyor.

Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı, System.String[]

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya, Doğanyol ile Pütürge ilçelerindeki afetzedeler için Türkiye'nin birçok kentinden yardımlar gönderiliyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de TIR dolusu gıda ve giyim yardımlarını depremzedeler için getirdi.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma saat günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi. Birçok binada da hasar oluştu. Bölgedeki depremzedeler için Türkiye'nin birçok kentinden yardımlar da gönderilmeye devam ediliyor. TIR ve kamyonlarla kente getirilen yardımlar, depremzedelerin çadırlarına götürülerek, dağıtılıyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri de TIR dolusu gıda ve giyim yardımlarıyla Malatya'ya geldi. Yardımları Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde dağıtan öğrenciler, daha sonra Elazığ'a doğru yola çıktı.

Evleri depremde hasar gören Dilara Korkut'un ailesiyle birlikte yaşadığı çadıra da yardım götüren, Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan, 'Bir olmak için birileri var' adlı projelerine 1 yıl önce başladıklarını kaydederek, "1 günde yaklaşık 200 bin liralık erzak toparladık. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kadın hijyen malzemeleri, çocuk bezleri, battaniyeler, bebek mamaları, çocuk botu ve çocuk montu gibi malzemelerle 1 TIR dolusu malzemeyi buraya getirdik. Şimdi burada Gökçe köyünden başlayarak Doğanyol, Pütürge ve Elazığ'daki yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bölgedeki yetkililerimizle de irtibat halindeyiz" dedi.


Doğanyol, Malatya, Pütürge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi
Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:11:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]