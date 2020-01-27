Depremzedelere uzanan "şefkat eli" mutlu ediyor - Son Dakika
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Depremzedelere uzanan "şefkat eli" mutlu ediyor

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremzedeler, kendilerine uzanan "şefkat eli"ni yakından hissediyor.

Depremzedelere uzanan

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremzedeler, kendilerine uzanan "şefkat eli"ni yakından hissediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde, başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için yoğun çaba sarf ediyor.

AFAD ekipleri, her iki ilçede hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken, bugüne kadar ailelere 2 bin 3 çadır ile çok sayıda battaniye, yatak ve ısıtıcı dağıttı.

Sıcak yemeğe kadar her türlü ihtiyaçları eksiksiz karşılanan depremzedeler, devletin şefkat elini yakından hissettiklerini belirtti.

Depremzede Hanım Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde bulundukları sırada deprem olduğunu, çocuklarıyla hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Korkut, evleri hasar gördüğü için eve giremediklerini bu nedenle çadırda kaldıklarını belirterek, "Evimiz yıkıldı ama sokakta kalmadık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, koştular, yetiştiler. Türkiye'deki tüm insanlardan Allah razı olsun, hepimizin yardımına yetiştiler." diye konuştu.

"Gurur duyduk"

Bir televizyon programında dün depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını görünce çok duygulandığını anlatan Korkut, "Gururlandım, hatta ağladım." dedi.

Korkut, kendileri için bu kadar uğraş verenlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, gurur duyduk." ifadesini kullandı.

"Devletimiz bütün kurumlarıyla burada"

Saim Tuhan ise depremde evinin yıkıldığını ve ailesiyle çadırda kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah beterinden saklasın. Devletimiz bütün kurumlarıyla burada. Her türlü yardımı yaptılar, çadır kurdular, sıcak yemek ve battaniye verdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik olmak çok güzel bir şey. Türkiye'nin en batısındaki illerden yardımlarla gelenler var. Sıcak yemekten, meyveye kadar her şey geldi. Allah herkesten razı olsun."

Doğanyol, Malatya, Korkut, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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