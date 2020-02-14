Depremzedelere yağış uyarısı - Son Dakika
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Depremzedelere yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji, deprem bölgelerinde hafta sonu yağış beklendiğini belirterek depremzedeleri uyardı.

Depremzedelere yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji, deprem bölgelerinde hafta sonu yağış beklendiğini belirterek depremzedeleri uyardı.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'da hafta sonu yağış beklendiği belirtilerek, depremzedeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları uyarıldı. Açıklamada, "Deprem bölgesinde bugün(Cuma) havanın parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu olarak geçeceği, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği, Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağışların genellikle aralıklı hafif, yer yer orta kuvvete kar şeklinde olması, Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında devam eden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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