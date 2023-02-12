Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika
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Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

12.02.2023 09:23
Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu. Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.'den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzedelere yardım bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika
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