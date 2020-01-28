Depremzedelere yardım dağıtan 60 gönüllünün yüksek motivasyonu görüntülere yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremzedelere yardım dağıtan 60 gönüllünün yüksek motivasyonu görüntülere yansıdı - Son Dakika

Depremzedelere yardım dağıtan 60 gönüllünün yüksek motivasyonu görüntülere yansıdı

6 saat önce

Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara yardım ulaştıran gönüllülerinin, el ele vererek yardım malzemelerini taşıdığı anlardaki yüksek motivasyon kameralara yansıdı.

Depremzedelere yardım dağıtan 60 gönüllünün yüksek motivasyonu görüntülere yansıdı, System.String[]

Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara yardım ulaştıran gönüllülerinin, el ele vererek yardım malzemelerini taşıdığı anlardaki yüksek motivasyon kameralara yansıdı.


Türkiye'yi derinden sarsan ve özellikle Elazığ ile Malatya illerini etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ülkenin dört bir yanından gönüllüler bölgeye akın etti. Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının deposunda, 60 gönüllü deprem mağdurları için gelen yardımları paketleyerek ihtiyaç sahiplerine İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda dağıtımını ise sürdürüyor. Ayrıca gönüllülerin yüksek motivasyonu ve yardım severliği de göz dolduruyor. - ANKARA

Malatya, Türkiye, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı
Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelere yardım dağıtan 60 gönüllünün yüksek motivasyonu görüntülere yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]